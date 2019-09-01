Akşehir'de Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

01.09.2019 16:11

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 5. Geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası yapılan ödül töreniyle son buldu.



Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Vekili Çakır Buğra, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği üyeleri, turnuvaya katılan sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz; turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya olmak üzere herkese teşekkür ederken, turnuvanın geleneksel olarak önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İHA