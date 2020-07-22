Akşehir'de bir otomobil seyir halindeyken yandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
22.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:41
Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Akşehir'den Yunak istikametine doğru Ortaköy Mahallesi yakınlarında, seyir halinde olan İbrahim Erdem idaresindeki HHGS 1870 yabancı plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden otomobildeki 2 kişi araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Akşehir itfaiye merkezi ekipleri, yangına müdahale etti.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA