Aksaray'da eğitime kar engeli
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Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

13.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:52
Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

, devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeneyile il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personelinde idari izinli sayılacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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