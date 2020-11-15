Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi

15.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:48
Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi

Aksaray Belediyesi'nin 332 Milyon TL olan 2021 yılı Bütçesi Belediye Meclisinde yapılan görüşmelerin sonunda oy birliği ile kabul edildi.

Aksaray Belediyesi'nin 332 Milyon TL olan 2021 yılı Bütçesi Belediye Meclisinde yapılan görüşmelerin sonunda oy birliği ile kabul edildi.

Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan bütçe görüşmelerine Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in yanı sıra; Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Bütçe konulu Meclis Toplantısı'nın devamında konuşma yapan Başkan Evren Dinçer 2021 bütçesiyle alakalı bilgi verdi. Bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını ve gelirlerin giderleri karşıladığı bir bütçe hazırladıklarını kaydeden Başkan Evren Dinçer "Halkımızın kaynaklarını, halkımızın hizmetine sunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Aksaray'ı daha iyi noktalara getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu sayede, vatandaşın temel ve sosyal ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor ve onların en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Evren Dinçer, "Bu sorumlukla hazırladığımız 2021 yılı bütçesinin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm personelimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi
Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi
Isparta İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL
Samsun'da belediyelerin 2021 bütçesi meclisten geçti
Samsun'da belediyelerin 2021 bütçesi meclisten geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Kamala Harris Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Cem Yılmaz Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Yangın İtfaiye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 13:59:18. #1.15#
title