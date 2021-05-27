Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı

Hem iç piyasada yaşanan hareketlilik hem de dış etkiler nedeniyle gün içinde 8. 45 ile 8.46 arasında gidip gelen dolar, akşam saatlerinde 8.54'e kadar çıktı. Yarın dış piyasadan gelecek haberle nasıl şekilleneceği merak edilen dolar, ani yükselişinin ardından şu anda 8,51 TL'den işlem görüyor.