Aksa Doğalgaz "engel" tanımadı

Aksa Doğalgaz, 2018 yılına ilişkin "Can Yoldaşı" temasıyla hazırlanan faaliyet raporunda, engelli abonelerini dikkate alıp işaret diline de yer verdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce "Doğal Güzellikler Atlası" temasıyla hazırlanan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin tanıtıldığı faaliyet raporunun konsepti, bu kez "Can Yoldaşı" isimli sosyal sorumluluk projesi olarak belirlendi.

Şirket, engelli abonelerine sunduğu "Can Yoldaşı" programını faaliyet raporuna taşıdı. İşitme, konuşma ya da bedensel engeli olan abonelere yönelik sunulan evde abonelik hizmetleri, çağrı merkezinde öncelik, anında hizmet ve işaret dili bilen doğal gaz acil ekiplerinin çalışmalarının toplandığı "Can Yoldaşı" projesinden uygulamaların yer aldığı raporda işaret dili kullanıldı.

Söz konusu proje kapsamında tehlike anında yalnız olan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler "187 Doğal Gaz Acil Hattı"nı veya 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezi'ni aradığında, öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, talebin anlatılmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin yatırımlarla büyüdüğünü, bununla birlikte topluma karşı sorumluluklarının da bilincinde olarak hareket edildiğini vurguladı.

Arslan, geçen yıl 681 milyon lira ile 3 bin 409 kilometre yeni şebeke yatırımı yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aksa Doğalgaz olarak 2002 yılında başladığımız doğal gaz yolculuğumuz, bugün 4,5 milyar lira yatırımla toplamda 27 bin 883 kilometre şebeke uzunluğuna sahip, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak devam ediyor. Türkiye'deki 72 lisans bölgesinin 21'inde faaliyet göstererek, yıl sonu itibarıyla 8,5 milyar metreküple ülkemizde dağıtılan toplam doğal gazın yüzde 19,3'ünü Aksa Doğalgaz olarak biz gerçekleştirdik. Toplam abone sayımızı ise 3 milyona ulaştırdık. Cirolarımızı da bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 45 artırarak 4,2 milyar liraya çıkardık ve yıl sonunda 196 milyon net kar elde ettik.

Doğal gaz dağıtım ağının yükselmesiyle birlikte abone sayısı da artıyor. Türkiye'de 10 yıl önce kilometrekare başına 9 abone düşerken, bugün bu rakam 19,6'ya yükseldi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023'te kilometrekare başına abone sayısının 24'e yükseleceğini tahmin ediyoruz."

