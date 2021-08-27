Ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlayacak Akören Sulaması inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında ekonomiye 10 milyon lirayı aşkın katkı sağlaması hedeflenen Sivas Zara Akören Sulaması'nda çalışmalara devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında ekonomiye 10 milyon lirayı aşkın katkı sağlaması hedeflenen Sivas Zara Akören Sulaması'nda çalışmalara devam ediliyor.

Devlet Su İşleri tarafından tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinin artmasının sağlanması amacıyla su yapıları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Sivas'ın Zara ilçesi Akören'de yüzde 50'lik kısmı tamamlanan sulama inşaatı ile milli ekonomiye 10 milyon 719 bin 96 liralık katkı sağlanması hedefleniyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Zara Akören Sulaması inşaatında çalışmalara başlandığını ve projenin bitirilmesi ile 10 bin 780 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti. Yıldız, projenin yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını ifade ederek, "46 bin 770 m sulama hattında 3 bin 605 metre CTP boru imalatı, 28 bin 300 metre HDPE boru imalatı, 138 adet sanat yapısı imalatı ve 6 bin 143 metre drenaj kanalı imalatı tamamlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 719 bin 96 liralık katkı sağlanacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı