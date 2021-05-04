Aklı Beşiktaş'ta kalan Talisca, yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı
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Aklı Beşiktaş'ta kalan Talisca, yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve attığı goller ile taraftarın gönlünde taht kuran Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaşlı olduğu günlerle ilgili bir anısını ekledi. Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektirdiği videoyu paylaştı. Brezilyalı futbolcunun gönlünün halen Beşiktaş'tan yana olduğu ve gelmeye istekli olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta forma giydiği yıllarda taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektiği videoyu paylaştı. Talisca'nın bu paylaşımı, transfere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı

Aklı Beşiktaş'ta kalan Talisca, yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

ÇİN'DE MUTSUZ

Anderson Talisca, geçtiğimiz haftalarda açtığı canlı yayınlarda da Beşiktaş'a karşı olan sevgisi ve özleminden bahsetmişti. Çin'de mutsuz olduğu belirtilen yetenekli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönme düşüncesi var. Ancak Beşiktaş'ın Talisca'yla ilgili planları bilinmiyor.

"HADİ BEŞİKTAŞ'A GİDELİM"

Eski Beşiktaşlı Adriano ile canlı yayında sohbet eden Talisca'ya, tecrübeli sol bekten çağrı gelmişti. Adriano, "Beşiktaş'a çağırıyorlar Talisca. Hadi Beşiktaş'a dönelim" mesajı atmıştı.

Aklı Beşiktaş'ta kalan Talisca, yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı
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