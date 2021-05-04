Aklı Beşiktaş'ta kalan Talisca, yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve attığı goller ile taraftarın gönlünde taht kuran Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaşlı olduğu günlerle ilgili bir anısını ekledi. Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektirdiği videoyu paylaştı. Brezilyalı futbolcunun gönlünün halen Beşiktaş'tan yana olduğu ve gelmeye istekli olduğu belirtildi.