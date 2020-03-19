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Hayri Uğur, Akdeniz, Ekonomi

AKİB'ten tedbir paketine destek

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerin rekabette geri kalmaması...

19.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:14
AKİB'ten tedbir paketine destek

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerin rekabette geri kalmaması açısından önemli ve yerinde olduğunu belirtti. Hayri Uğur, "Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır" dedi.

Başkan Uğur, koronavirüs kaynaklı krizin etkileri daha da derinleşmeden açıklanan ekonomik tedbir ve desteklerin ülke olarak sıkıntıları atlatmayı kolaylaştıracağını, normalleşmenin ardından Türk ihracatçıların küresel rekabette elini güçlendireceğini vurguladı.

Toplam büyüklüğü 100 milyar lirayı bulan destek paketinin ekonomik etkisinin çok daha büyük olacağını değerlendiren Uğur, şunları söyledi:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içinde yer alan ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelemesi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, istihdamın devamlılığı için 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli hamlelerdir."

Tedbirlerin korona virüsün etkilerine karşı ülke ekonomisi için koruyucu olacağını, insan hayatını, istihdamı ve üretimi öncelemesinin salgın sonrası Türkiye'nin pozitif ayrışma hedefini güçlendireceğini dile getiren Başkan Uğur, "Bizi bu salgın hastalıktan koruyacak en büyük güç toplumsal dayanışmamız, devletimizin aldığı tedbirleri eksiksiz yerine getirmemiz olacaktır. Finans kuruluşlarının da bu geçiş sürecinde üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesini, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu zorlu süreçte Türk ihracatçıları olarak bizlere düşen tüm şartlarımızı ortaya koyarak çalışanlarımıza sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmektir. Ülkemizin geleceği, halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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