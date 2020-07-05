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AKİB'den yılın ilk yarısında 5 milyar 310 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birliklerinin ocak-haziran döneminde 5 milyar 310 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKİB'den yılın ilk yarısında 5 milyar 310 milyon dolarlık ihracat
05.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:24

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birliklerinin ocak-haziran döneminde 5 milyar 310 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, birlik bünyesinde haziran ayında yapılan dış satımın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 893,4 milyon dolar olduğunu belirtti.

İhracatçıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle değişen iş pratiklerine hızlı uyum sağlamasının önemine değinen Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ve kapsamlı destekleri sayesinde koronavirüs salgının etkili olduğu süreçte ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. Ticaret Bakanlığımızın devreye aldığı Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi kapsamında teknolojinin tüm imkanlarını en üst düzeyde kullanarak ihracat pazarlarında etkinliğimizi daha da artırıp, pandemi kaynaklı kayıplarımızı hızlıca telafi etmenin gayretini gösteriyoruz. Ülkemizin zengin ürün çeşitliliğinin, kaliteli ve katma değerli üretim gücünün ihracat pazarlarında en yüksek değeri bulması için seferber olmayı sürdüreceğiz. 2020'nin ilk yarısında 5 milyar 310 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Bu yılı kayıpsız kapatmayı hatta geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haziran ayında 8 sektörün 6'sında elde ettiğimiz çıkışlar da bu hedefe ulaşabileceğimizin güçlü sinyallerini veriyor."

Kaynak: AA

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