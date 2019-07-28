Akhisarspor yenilgiyi önemsemedi

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Akhisarspor, Kızılcahamam kampında Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ne özel maçta 3-2 yenilirken, teknik direktör Mehmet Altıparmak sonucu önemsemediklerini söyledi. Yeşil-siyahlılarda denenmek üzere kampa dahil edilen Brezilyalı oyuncu Sanney Carlos karşılaşmaya on birde başlarken 1 de gol attı. Ege ekibinin diğer sayısını Aykut Çeviker kaydetti. Kızılcahamam'da sistemi en iyi şekilde oturtacaklarını anlatan Mehmet Altıparmak, "Gençlerbirliği maçında tüm oyuncularımı görme şansım oldu. Takımın genelinden memnunum" dedi.

Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Ahal ile 1 Ağustos Perşembe günü ise Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt'la maç yapacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "6 Ağustos'ta kamp bitecek ve ertesi gün Ankara'da Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacağız. Bu zamana kadar eksikliklerimizi gidereceğimize inanıyorum. Hazırlık maçları bizim için önemli. Yoğun bir idman programı da gerçekleştiriyoruz. Yeni transferlerimizin aramıza katılmasıyla daha güçlü ve hazır duruma geleceğiz" dedi.

Akhisarspor'un son olarak Gazişehir'de görev yapan Hollandalı golcü Poepon'la temasları sürüyor.

Kaynak: DHA

- İzmir