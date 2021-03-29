Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
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Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Akhisarspor'da uzun süredir beklenen genel kurul yapılıp eylül ayından beri yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey başkanlığa seçilirken, tartışmalar ise sürüyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Akhisarspor'da uzun süredir beklenen genel kurul yapılıp eylül ayından beri yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey başkanlığa seçilirken, tartışmalar ise sürüyor. Daha önce yıllarca kapalı kapılar ardında başkan seçen yeşil-siyahlılarda kongre, seçime yalnız saatler kala kamuoyuna duyuruldu. Eylül 2020'de 135 olan üye sayısının Özbey döneminde 6 ay içinde 469'a çıkması camiayı şaşırttı. Daha önce kulübe üyelik için dilekçe verip aylardır bekleyen birçok ismin üyeliklerinin onaylanmadığı belirtirken oy kullanabilecek üyeler listesinde 222 Akhisarlı, 247 de Akhisar dışından ismin olduğu iddia edildi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle açık alanda yapılan kongreye bu üyelerin 263'ü katılırken, ismi başkan adayı olarak geçen İlhan Tetiker, yarıştan çekilip Evren Özbey'e destek verdi. Başkanlığa adaylığını duyuran İsmail Hocaoğlu ise üye olmadığı için ekibiyle birlikte tesislere alınmadı. Daha önce Evren Özbey ve kardeşlerinin eylül ayında üye olduğu yeşil-siyahlılarda İsmail Hocaoğlu, kulübe usulsüz üyelikler yapıldığı gerekçesiyle kongrenin geçersiz olduğunu savunup suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yeni yönetim Serhat Özbey, Bişar Özbey, Zekai Aktaş, Halil İbrahim Doğan, Recep İşçi, Hüsnü Erer, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Ali Aksoy ve Mehmet Fatih Kaya isimlerinden oluştu.

HOCAOĞLU: KONGRE USULSÜZAkhisarspor'da Evren Özbey'in başkanlığa seçildiği genel kurula alınmayan İsmail Hocaoğlu, eski üyeliğinin silindiğini söyledi. Hocaoğlu, "Kulüp üyesiyim ama benimle birlikte birçok ismin üyeleği silinmiş. Başkan adayı olarak kongreye girebilirdim ama arkadaşlarım tesise alınmadığı için listemi geri çektim. Bu kongre usulsüz bir şekilde toplandı. Hem İl Dernekler Müdürlüğü'ne hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Kongrede protokolden kimse de yoktu. Biz Akhisarlılar olarak kulübü dışarıdan futbolcu menajerlerinin usulsüz üyelikler yaparak yönetmesini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.DOĞAN SÜRPRİZİAkhisarspor'da Evren Özbey yönetimine muhalif olup geçen ay kongre yapılması için toplanan imzaları kulübe teslim etmek için 1970 Akigo Taraftarlar Derneği, Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği ve genel kurul üyeleriyle birlikte gittiği Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne alınmayan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan, sürpriz bir şekilde Özbey'in listesine girdi. Doğan'ın adı Başkan Özbey'in yeni yönetiminde yer aldı.

Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi
Akhisarspor'da seçim bitti, tartışma bitmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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