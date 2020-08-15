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Akhisarspor Başkanı TFF'nin ligleri tescil etmesini değerlendirdi

2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen ve 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off turunda Süper Lig hayaline veda eden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, adaletsiz bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Benim kendi şahsi düşünceme göre adaletsiz bir sezonu geride bıraktık" dedi.

Akhisarspor Başkanı TFF'nin ligleri tescil etmesini değerlendirdi
15.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:27

2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen ve 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off turunda Süper Lig hayaline veda eden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, adaletsiz bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Benim kendi şahsi düşünceme göre adaletsiz bir sezonu geride bıraktık" dedi.

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, TFF tarafından dün liglerin tescil edilmesi ile Süper Lig'in 21 takım ile oynanmasına karar verilmesi ile Akhisarspor'un son Süper Lig umudunun da sona ermesi üzerine açıklamalarda bulundu. 7 yıllık Süper Lig macerasının ardından geçen yıl TFF 1. Lig'i 57 puan ile 4. sırada tamamlayarak tekrar Süper Lig'e çıkma şansı yakalayan Akhisarspor play-off turunda ilk rakibine elenerek bu şansını kaybetmişti. Ancak pandemi sürecinde takımların olumsuz etkilendiğini düşünen TFF'nin Süper Lig'de düşmeyi kaldırmasının ardından Akhisar cephesi, tekrar bekleyiş içerisine girdi. Bu süreçte Akhisarspor'un da pandemi süreci ardından büyük etki altında kaldığını belirten Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret ederek bu konuda play-off oynayan takımların da Süper Lig'e alınması talebinde bulunmuştu. Liglerin dün TFF tarafından tescil edilmesi ile Süper Lig'in 21 takım ile oynanmasına karar verilmesi ile Akhisarspor'un son Süper Lig umudu da sona erdi.

Liglerin tescil edilmesi ardından konuşan Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, "Pandemi süreci ister istemez tüm takımları derinden etkiledi. Hatta bu süreçte profesyonel liglerde ilk etki bizi yakaladı ve ilk maçımızın öncesi takımımızda önemli oyuncular ve teknik heyetin bulunduğu kişilerde korona virüs pozitif çıkmış ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kaldılar. Benim kendi şahsi düşünceme göre adaletsiz bir sezonu geride bıraktık. Pandemi sadece Süper Lig takımlarına vurmadı. Bizler de alt liglerde dar bütçelerle çok işler yapıyor ve Türk futboluna değer kattığımıza inanıyorum. Türk futbolu Süper Lig ile başlayan ve en alttaki amatör liglere kadar bir zincir teşkil etmektedir. bir zincir koparsa tüm Türk futbolu da yara alır. Artık nihai karar verildi ve yine de buna saygı duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon Türk futbolu adına başarılı geçer. Takımımız tam kadro toplandı ve yeni sezon hazırlıklarına genç teknik direktörümüz Cem Kavçak önderliğinde başladık. Hafta sonu da devam edecek idmanların ardından pazartesi günü 1 günlük iznin ardından takımımız salı günü tekrar toplanacak ve tüm oyuncularla tekrar masaya oturacağız. Teknik heyetimiz ile son kez oturup kararı vereceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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