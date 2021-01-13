Akhisarspor atağa kalktı
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Akhisarspor atağa kalktı

13.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:49
Akhisarspor atağa kalktı

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırıp, sezon başından bu yana toplam 19 futbolcunun ayrıldığı kadrosunu acilen takviye etmek için saatleri sayan düşme hattındaki Akhisarspor, taarruza geçti.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırıp, sezon başından bu yana toplam 19 futbolcunun ayrıldığı kadrosunu acilen takviye etmek için saatleri sayan düşme hattındaki Akhisarspor, taarruza geçti. Daha önce futbol menajerliği yapıp kulüpte eylül ayından bu yana yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, en az 10 isme imza attırmaya çalışıyor. Her konuda anlaşılıp takımla antrenmanlara çıkan Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'a resmi imza attırmak için yasağın kalkmasını bekleyen Özbey ve kardeşleri, Başakşehir'in 19 yaşındaki Gineli sağ kanat oyuncusu Alya Toure'yi antrenmanlarda denetiyor.

Falkenberg'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Nijeryalı forvet Peter Nsima'yla prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, BŞB Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'yla temaslarını sürdürüyor. Özbey kardeşlerin listelerinde Beveren SC'den Paul Keita ile İstanbulspor'dan Kemal Issah, Ali Aytemur, Mehmet Çaylak ve Cihat Çelik, Bucaspor 1928'den gençler de var. Geçen haftadan bu yana ayrılan isimlerle iyice eksilen kadroyu takviye etmek için altyapıdan gençleri profesyonel yapan kurmaylar, yine altyapıdan Bertuğ Uz'la da sözleşme imzaladı. Kulüpten son ayrılan isimlerden Bjarnason FC Lamia'ya, Taha Bandırmaspor'a, Rotman Tuzlaspor'a, Vrsajevic ise Ümraniyespor'a imza attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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