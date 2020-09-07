Akhisar heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akhisar heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.

Akhisar heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret
07.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:27

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Akhisar ve Zeytin İhtisas OSB çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akhisar ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Dutlulu ve Zeytin İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, OSB'nin Akhisar için çok önemli olduğunu belirtti. - MANİSA

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Şener Müslüm Gürses Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Milli Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Akhisar heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:35:58. #1.14#
title