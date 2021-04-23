Akhisar Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlar için konvoylu kutlama yaptı.

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlar için konvoylu kutlama yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılının kentte coşkulu bir şekilde kutlanması için harekete geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Akhisar'da sokaklarda coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu araç konvoyu eşliğinde balkona çıkan Akhisarlıların bayramını kutlarken, çocuklara balon, bayrak, oyuncak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar için derlenen Nutuk' kitabını hediye etti.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi tarafından 23 Nisan görselleri, bayrak ve balonlarla donatılan 3 aracın üzerinde çizgi film kahramanlarından oluşan maskotlar yer aldı. Araçların arkasında Akhisar Belediyesi ekiplerinin bulunduğu onlarca araçlar şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı.

Akhisar halkının bayramını kutlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Pandemi sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirebilmesi ve çocuklarımızın mutlu olması için sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza, zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını söylüyoruz; fakat dünyada eşi benzeri olmayan tek çocuk bayramında onlara şenlik havasında bir bayram yaşatmak da istedik. Bu sebeple özenle hazırladığımız araç konvoyumuz ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını ve coşkusunu çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın evlerine kadar götürdük. Çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler, kalplerinde Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi hiç bitmesin. En büyük bayram herkese kutlu olsun." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı