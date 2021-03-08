Akenerji, cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu
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Akenerji, cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu

08.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:05
Akenerji, cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında, Professional Women's Network'e kurumsal üye oldu.

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında, Professional Women's Network'e kurumsal üye oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki elektrik santralleriyle ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü üreten Akenerji, iş hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amaçlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Akenerji, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını sağlamak ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek gibi önemli misyonlara sahip Professional Women's Network'e (PWN İstanbul) kurumsal üye oldu.

Yöneticilerin yüzde 42'si kadın

2021 itibarıyla, şirketin genel merkezinde kadın yönetici oranı yüzde 42, kadın çalışan oranı ise yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, iş hayatında cinsiyet dengesi ile fırsat eşitliğini bir şirket politikası olarak benimsediklerini ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına aktif olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Gençer sözlerini şöyle sonlandırdı: "İş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak gibi önemli bir vizyonla hareket eden Professional Women's Network'e kurumsal üye olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak genel merkezimizde yakaladığımız yüzde 42'lik kadın yönetici oranımızın da konuyu ne derece içselleştirdiğimizi anlatması bakımından kıymetli buluyoruz. Fırsat eşitliği konusundaki bu hassasiyetimizin, PWN İstanbul gibi kurumlarla yaptığımız iş birlikleriyle daha da güçlenmesini ve bu vesileyle toplumumuza katkı sunabilmeyi umut ediyoruz".

Verilen bilgiye göre PWN İstanbul, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş ve küresel bir ağın parçası olarak çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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