Akedaş'tan randevulu işlem sistemi
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Akedaş'tan randevulu işlem sistemi

26.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:02
Akedaş'tan randevulu işlem sistemi

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., korona virüs tedbirleri kapsamında tüketicilerin işlem merkezlerinde sıra beklememesi için "Randevulu İşlem Sistemini" devreye aldı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., korona virüs tedbirleri kapsamında tüketicilerin işlem merkezlerinde sıra beklememesi için "Randevulu İşlem Sistemini" devreye aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında dijital platformların kullanımı ve fiziksel temasın minimuma indirmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., tüketicilerin hem sağlığına hem de zaman kavramına yönelik yeni çalışmalarını sistemine entegre etti.

Tüketicilerin ve çalışanlarının sağlığını ön planda tutan yeni çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, vatandaşların tüketici işlem merkezlerinde sıra beklemeyerek işlemlerini anında tamamlaması için randevulu işlem sistemini uygulamaya aldıklarını duyurdu. Tanış, "Tüketicilerimiz, Tüketici İşlem Merkezlerimize gelmeden önce 'akedas.com.tr' web sitemiz üzerinden online randevu kısmına tıklayarak kendilerine en yakın tüketici işlem merkezimizi seçebilir ve kendileri için en uygun saate randevu oluşturarak bekleme süresini ortadan kaldırabilirler. Tüketicilerimiz işlemlerini kendi zamanlamalarına göre ayarlayabilirler, bunun için randevu saati aralığında randevu aldıkları tüketici işlem merkezinde olmaları yeterlidir. Randevulu İşlem Sistemi sayesinde kış aylarına girdiğimiz ve korona vakalarının arttığı bu dönemde tüketicilerimiz sıra beklemeden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Akedaş'tan randevulu işlem sistemi
Akedaş'tan randevulu işlem sistemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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