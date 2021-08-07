Akdenizli mobilya ihracatçılarından temmuzda 63,3 milyon dolarlık dış satım
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Akdenizli mobilya ihracatçılarından temmuzda 63,3 milyon dolarlık dış satım

Akdenizli mobilya ihracatçılarından temmuzda 63,3 milyon dolarlık dış satım
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), temmuz ayında 63,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), temmuz ayında 63,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 492 milyon dolara ulaştı.

Temmuz ayında mobilyada 38,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Birlik, bu sektörde en çok dış satımı 1,5 milyon dolarla Katar'a yaptı.

Orman tali ürünleri sektörünün ihracatı da yüzde 63,1 artarak 4,1 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, hedeflerinin ülke ekonomisine olan katkıyı artırmak olduğunu belirtti.

Birliğin ihracat rakamlarını değerlendiren Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birliğimiz temmuz ayında 63,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik ihracatımızın yüzde 60'ını oluşturan mobilya sektörü, ocak-temmuzda yüzde 33,5 artışla 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Artık dünyanın dört bir yanında Türk mobilyaları biliniyor ve yaptığımız tanıtım faaliyetleri sayesinde farklı ülkelerden talepler geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Akdenizli mobilya ihracatçılarından temmuzda 63,3 milyon dolarlık dış satım - Haberler Ekonomi
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