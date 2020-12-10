Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine Çin'den yazılım ödülü

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Recai Alper Emek ve Görkem Acar, Çin'de SuperMap firması tarafından düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri Yarışması'da geliştirici dalında birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Recai Alper Emek ve Görkem Acar, Çin'de SuperMap firması tarafından düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri Yarışması'da geliştirici dalında birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Programı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yüksek lisans öğrencisi Recai Alper Emek ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi Görkem Acar, global pazarda jeo-enformasyon sektöründeki öncü firmalardan biri olan SuperMap tarafından düzenlenen ve Çinli Teknoloji devi Huawei'nin sponsorları arasında bulunduğu uluslararası CBS yarışmasında geliştirici dalında birincilik ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Recai Alper Emek, geliştirdikleri Rochester City Real Estate Interactive Map Web Application uygulamasını emlak sektöründe CBS'nin etkin bir biçimde uygulanabilirliğini göstermek için tasarladıklarını belirtti.

Demo olarak geliştirilen uygulamanın ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinin emlak verilerini içerdiğini kaydeden Emek, "Bu veriler Rochester Belediyesinin açık veri (open data) portalından edinilmiştir. SuperMap firmasının teknolojilerinin yanında açık kaynaklı teknolojiler de kullanmakta ve web ortamında sunulmaktadır. Uygulama üzerinde çeşitli filtreler kullanılarak mekansal sorgular, veri görselleştirme, veri analizi, adrese dayalı sorgular, adres tarifi alma gibi işlemler yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek