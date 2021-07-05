Akdeniz'in altın kızı Gülizar Kara, İtalya yolcusu

MERSİN'de, Akdeniz Belediyespor'un milli boksörü Gülizar Kara, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda K1 70 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.

MERSİN'de, Akdeniz Belediyespor'un milli boksörü Gülizar Kara, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda K1 70 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Altın Yumruk Kara, şimdi de İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı forma için ter dökmeye hazırlanıyor.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü'nün Kick Boks sporcusu Gülizar Kara, büyük bir başarıya daha imza attı. Ağabeyinin önerisi ile başladığı Uzak Doğu dövüş sporlarında, önce Muay Thai, ardından Wushu'da Dünya Şampiyonaları elde eden Gülizar Kara, girdiği her yarışmada milli takımın göğsünü kabartmaya devam ediyor. Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Gülizar Kara, Şırnak'ta düzenlenen ve 60 ilden gelen bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda, 'K1-70 kilogramda şampiyonluğu elde ederek altın madalyayı kazandı.KARA: YENİ HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUGenç sporcu Kara, bu büyük başarısı sayesinde, 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Elde ettiği sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Sporcu Kara, "Uzun süredir verdiğim emeklerin karşılığını almaya devam ediyorum. En son, Şırnak'ta K1 70 kilogramda yarıştım ve birinci oldum. Bu sonuç bana İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası biletini de kazandırmış oldu. Milli formayla yarışma gururunu bir kez daha yaşayacağım. Şimdiki hedefim İtalya'da dünya şampiyonu olup bayrağımızı yeniden dalgalandırmak" dedi.BAŞKAN GÜLTAK: DESTEĞİMİZİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ

Elde ettiği başarıları nedeniyle Gülizar Kara'yı tebrik eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Spora ve sporcularımıza sağladığımız katkı ve desteklerin meyvesini bir bir toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Spor Kulübümüzün başarılı ve gelecek vaat eden sporcularından biri olan Gülizar kızımızı tebrik ediyorum. İtalya'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda çıkacağı karşılaşmalarda da büyük başarılar göstermesini ve bayrağımızı dalgalandırmasını, göğsümüzü bir kez daha kabartmasını diliyorum. Gençlerimizi ve çocuklarımızı sporun farklı dallarıyla buluşturup, Akdeniz'i sporla anılan bir ilçeye dönüştürürken, geleceğin sporcularını yetiştirmeye ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan