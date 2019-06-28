Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı. Birleşme ile birlikte HOSAB, ihracatta yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme, istihdamda da 15 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.