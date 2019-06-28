Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı. Birleşme ile birlikte HOSAB, ihracatta yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme, istihdamda da 15 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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