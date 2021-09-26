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Akçadağ Belediyesi'nden istihdama katkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akçadağ Belediyesi'nden istihdama katkı

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Belediyesi, istihdama katkı için tekstil fabrikası yaptıracak.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ İlçesi Belediyesi, istihdama katkı için tekstil fabrikası yaptıracak. Tekstil fabrikası yapımı için ihale açıldı.

Akçadağ Belediyesi tekstil fabrikası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Bir adet 3 bin 764 metrekare Betonarme Karkas Tekstil Fabrikası Yapımı İşi ihalesi 11 Ekim günü saat 14.00'de Akçadağ Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabileceği belirtildi.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçadağ Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın Akçadağ İlçesi Belediyesi'nin istihdama katkısı için tekstil fabrikası yaptıracağı kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Akçadağ Belediyesi'nden istihdama katkı - Haberler Ekonomi
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