Akben: Bankaların borcu değil, aktiflerinin silinmesi hedefleniyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.
29.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com