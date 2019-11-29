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Akben: Bankaların borcu değil, aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.

29.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46
Akben: Bankaların borcu değil, aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı , değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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