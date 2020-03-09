Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!
Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.
09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com