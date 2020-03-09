SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay! - Ekonomi
Yekta Kopan, Okay Temiz, Ekonomi

Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!

Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.

09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!

Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Ekonomi
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi Ekonomi
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Ekonomi
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Ekonomi
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sadi Konuk Alpaslan Özmol
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay! - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 00:51:26. #1.14#