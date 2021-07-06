Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler işlem yapamıyor, binlerce kişi mağdur
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Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler işlem yapamıyor, binlerce kişi mağdur

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler hiçbir şekilde işlem yapamıyor. Binlerce kişi para çekemediği, kartla alışveriş yapamadığı için mağdur durumda. Bankadan yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır." denildi.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler işlem yapamıyor, binlerce kişi mağdur

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

DÜNYANIN EN İYİ DİJİTAL BANKASI SEÇİLDİ

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da aldı.

Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler işlem yapamıyor, binlerce kişi mağdur
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Bir de Akbank vurgun yapsa kaçsa abooooo o zaman görürüm ülkeyi
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