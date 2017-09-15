Akbank'ta Kaan Gür İstifa Etti

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür istifa etti. Gür'ün yerine Ticari Bankacılık Bölgeler Ticari Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal atandı.
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