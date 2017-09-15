Akbank'ta Kaan Gür İstifa Etti

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür istifa etti.

Akbank'ta Kaan Gür İstifa Etti

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür istifa etti. Gür'ün yerine Ticari Bankacılık Bölgeler Ticari Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal atandı.

Kaynak: Dunya.com