Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

14.10.2019 16:32

Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, "Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.