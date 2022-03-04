Akaryakıt zamlarına tepki gösteren Mustafa Sarıgül, bu kez de pompayı tokatladı

Son dönemde çektiği videolarla gündem olmaya devam eden Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, bu kez de akaryakıt zamları sonrası kameralar karşısına geçti.

POMPAYI TOKATLADI

Son olarak tüp fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için tüpü tokatlayan Sarıgül, bu kez de akaryakıt pompasını tokatladı.

"VERGİ ALMAYIN"

Yanına bir otobüs firmasının şoförünü alan Sarıgül, "Ankara'dan çıktı yola İstanbul'a doğru gidiyor. Şu an da bin lira zararda. Ben de buradan diyorum ki, jetlerden almadığınız vergiyi otobüs şoförlerimizin mazotunda da almayın be kardeşim" diyerek zamlara tepki gösterdi.

2 GÜNDÜR ÜST ÜSTE ZAM GELİYOR

Türkiye'de son 2 gündür akaryakıta üst üste zam geliyor. 2 gün öncebenzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Dün debenzin 53 kuruş, motorin ise 1 lira 33 kuruş zamlandı.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

2 gündür üst üste gelen zamların ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,08 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, İzmir'de 18,11 liraya çıktı.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 19,01 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liraya, İzmir'de ise 19,02 liraya çıktı.