Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı

Türkiye'nin önde gelen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, TÜPRAŞ çıkış fiyatlarında bir değişiklik olmamasına rağmen cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorine bir-iki kuruş düzeyinde gizli zam yaptı.

Benzin ve motorin fiyatları, en son kasım ayında arttı. 25 Kasım'da benzine 37 kuruş, ertesi gün de motorine 28 kuruş zam yapıldı. Motorinde, 5 kuruşluk zam gereksinimi de "eşel mobil" sistemi işletilerek, ÖTV'den karşılandı. Bu zamlar kamuoyu ile paylaşıldı.

CUMA GECESİ GİZLİ ZAM

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye'nin pazar payı açısından önde gelen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında birkaç kuruşluk artış yaptı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı.

TÜPRAŞ ÇIKIŞ FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını söyledi. Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.