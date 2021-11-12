Akaryakıt kaçakçılığına karşı yeni düzenleme! 2022'de istasyonlarda kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, 1 Ocak itibarıyla akaryakıt istasyonlarında kamera sistemi kurulması ve kayıtların saklanması zorunlu olacak. Dağıtıcı, otomasyon kabinini doğrudan gözetleyen bir kamera konumlandırarak kayıtları minimum 30 gün saklayacak. Köydeki benzin istasyonlarında kamera zorunlu olmayacak. Köydeki akaryakıt pompalarında bayi denetim sistemi kurulması mecburi olacak.

AKARYAKITIN TÜKETİCİYE ULAŞMA SÜRECİ ANLIK İZLENEBİLECEK

Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı" da hazırlandı. Eylem planına göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.

İlgili kanunlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmesi öngörülen işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemi'nde (AKBİS) bulunan ilgili bilgiler, EPDK tarafından geliştirilen Saha Denetim Sistemi'ne (SDS) aktarılacak. Denetim faaliyetleri SDS üzerinden devam ettirilecek. İlgili bakanlıklar, kendi görev alanı çerçevesinde kullandıkları çeşitli sistemlerle SDS arasında veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapacak ve bu sistemin ilgili bakanlıklardan personelin erişimine açılması sağlanacak.

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılacak.

KAÇAKÇILIK VE SAHTECİLİKLE MÜCADELE

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren yönetmelikler ve diğer düzenlemeler, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak. Kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik kamu spotu gibi çalışmalar yapılacak.

Petrol piyasasında, ulusal marker denetimleri ile yazarkasa ve otomasyon sistemine müdahale veya sahte fatura ibrazı şeklindeki diğer mali ve idari usulsüzlüklerin tespiti için idari ve mali açıdan yapılan piyasa denetimlerine devam edilecek, müşterek planlı denetimler gerçekleştirilecek.

RİSKLİ FİRMALARA DENETİM

İmalatta kullanmak amacıyla akaryakıt harici petrol ürününü temin veya ithal eden riskli firmaların belirli periyotlarla denetimi yapılacak. Akaryakıt yerine değerlendirilebilen ürünlerin (karışımlı akaryakıt) imalatında kullanılabilecek ürünleri temin veya ithal eden şüpheli firmalar ise lüzumu halinde, tesis mevcudiyeti, kapasite yeterliliği, elektrik tüketimi, çalışan sayısı gibi hususlar yönünden denetlenecek.Bu denetimler sonucu elde edilen bulgular ilgisine göre diğer kurumlarla paylaşılacak.

İllerde, valiler koordinasyonunda, mücadeleci birimlerin katılımıyla yılda en az bir defa toplantı yapılacak, toplantılara adli makamlar da davet edilecek ve sonuçlar Ticaret Bakanlığına iletilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması, yeni yöntemlerin tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, yılda bir kez, akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadeleden sorumlu ve yetkili birimler ile yargı mensuplarının katılacağı kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.

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