Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Spor

Türkiye Kano Federasyonu tarafından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sona erdi.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barhal Çayı üzerindeki 350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Artvin, Rize ve Trabzon'da faaliyet gösteren 7 kulüpten 47 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde gerçekleştirilen yarışlarda, Büyük Erkekler C1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübünden Emircan Tarık Yılmaz, Genç Erkekler C1 kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Muhammet Usta, Yıldız Erkekler C1 kategorisinde Ardeşen Belediyesi sporcusu Mustafa Parlak ve Yıldız Erkekler K1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Serkan Özcan Yılmaz birinci oldu.

Büyük Bayanlar C1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kader Korkmaz, Genç Bayanlar C1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Spor Kulübünden Duygu Beyaz ilk sırayı elde etti.

Alanın Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendiği yarışma, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına düzenlenmesinden dolayı onur duyduklarını söyledi.

Merhum Kadir Topbaş'ın bu zor coğrafyadan çıkarak İstanbul gibi bir şehre 20 yıla yakın süre hizmet etmiş başarılı bir insan olarak Yusufeli insanın gönlünde taht kurduğunu ifade eden Aytekin, kanonun ilçe için çok önemli bir spor dalı olduğunu dile getirdi.

Aytekin, Yusufeli'nin, son yıllarda kano ile de adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, "Kano bizim coğrafyamızda ekmeğin adıdır. Burada tarım alanları yok. Sanayi yok. Zor coğrafya ile mücadele var. Kano sporu da bunun yansıması. Yusufeli, kano akarsu slalom spor dalı açısından Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden biri. Bu parkurda yarışan gençlerimiz inşallah yarın uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:35:50. #1.15#

title