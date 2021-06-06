Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sona erdi.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barhal Çayı üzerindeki 350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Artvin, Rize ve Trabzon'da faaliyet gösteren 7 kulüpten 47 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde gerçekleştirilen yarışlarda, Büyük Erkekler C1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübünden Emircan Tarık Yılmaz, Genç Erkekler C1 kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Muhammet Usta, Yıldız Erkekler C1 kategorisinde Ardeşen Belediyesi sporcusu Mustafa Parlak ve Yıldız Erkekler K1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Serkan Özcan Yılmaz birinci oldu.

Büyük Bayanlar C1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kader Korkmaz, Genç Bayanlar C1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Spor Kulübünden Duygu Beyaz ilk sırayı elde etti.

Alanın Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendiği yarışma, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına düzenlenmesinden dolayı onur duyduklarını söyledi.

Merhum Kadir Topbaş'ın bu zor coğrafyadan çıkarak İstanbul gibi bir şehre 20 yıla yakın süre hizmet etmiş başarılı bir insan olarak Yusufeli insanın gönlünde taht kurduğunu ifade eden Aytekin, kanonun ilçe için çok önemli bir spor dalı olduğunu dile getirdi.

Aytekin, Yusufeli'nin, son yıllarda kano ile de adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, "Kano bizim coğrafyamızda ekmeğin adıdır. Burada tarım alanları yok. Sanayi yok. Zor coğrafya ile mücadele var. Kano sporu da bunun yansıması. Yusufeli, kano akarsu slalom spor dalı açısından Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden biri. Bu parkurda yarışan gençlerimiz inşallah yarın uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur