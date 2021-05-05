Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
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Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da

Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Akarsu Kano Milli Takımı, Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya gitti.

TÜRKİYE Akarsu Kano Milli Takımı, Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya gitti. Rize ve Artvin'den 4 sporcu ile 3 antrenörün yer aldığı milli takım, 6-9 Mayıs tarihleri arasında yarışacak.

Türkiye Kano Federasyonu öncülüğünde yetişen başarılı sporcular, ülkeyi temsil etmek için dünya çapında şampiyonalara katılıyor. Rize ve Artvin'de, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesindeki sporcular Kamil Kaçar, Muhammet Usta, Mustafa Arda Acar ve Bahadır Karaduman, Türkiye'yi Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Kano Milli Takım Antrenörleri Turan Emniyet, Emir Sarganoviç ve Emre Ertek ile sporcular şampiyonaya katılmak üzere İtalya'nın İvrea kentine gitti. Burada kampa giren milli takım, 6-9 Mayıs tarihleri arasında yarışacak. Avrupa Akarsu Kano Şampiyonası, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın önemli bir basamağı olduğu kaydedildi.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, ülkeyi temsil edecek sporculara başarılar diledi.


Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da
Akarsu Kano Milli Takımı, İtalya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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