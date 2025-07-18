Akanji Galatasaray'a mı geliyor?

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuyla yakından ilgilenen Galatasaray'ın, transfer şartlarını öğrenmek için İngiliz deviyle temasa geçtiği öğrenildi.

AKANJİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuyla yakından ilgilenen Galatasaray'ın, transfer şartlarını öğrenmek için İngiliz deviyle temasa geçtiği öğrenildi.

Akanji'nin Manchester City'deki yüksek ücretinin transferin önündeki en büyük engel olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın, oyuncunun maaşında indirim yapması durumunda resmi bir teklifle gelmesi bekleniyor. İngiltere'deki kaynaklar, deneyimli stoperin Süper Lig'e transfer olma ihtimalinin ciddiyetle konuşulduğunu ifade ediyor.

EDERSON VE GÜNDOĞAN DA GÜNDEMDE

Daha önce Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için de resmi teklif yaptığı öne sürülen Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan'ı da kadroya katmak istediği konuşuluyor. Pep Guardiola ise son açıklamasında, geniş kadrosunu daraltma ihtiyacından bahsetmişti. Bu durum, City'den ayrılabilecek oyuncuların önünü açabilir.

AKANJİ'NİN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol kariyerine Winterthur altyapısında başlayan Akanji, 2015'te Basel'e 700 bin euro karşılığında transfer oldu. 2018'de Borussia Dortmund'a 21,5 milyon euroya imza atan İsviçreli stoper, 158 maçla takımın savunmasında önemli bir isim haline geldi. 2022'de Manchester City'ye 20 milyon euroya transfer olarak kariyerinin en büyük adımını attı.

Galatasaray'ın bu transfer hamleleri, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, Akanji'nin Premier League tecrübesi sarı-kırmızılı savunmaya güç katabilir.