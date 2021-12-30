AK Partili üst düzey isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a caz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü - Haberler
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AK Partili üst düzey isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a caz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Son dönemde dolardaki dalgalanma ve artan fiyatlarla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin öz eleştiri yaptığı belirtip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da caz üstadına benzetti. Şen, bu benzetmeyi Erdoğan'a anlattığını ve Cumhurbaşkanı'nın da güldüğünü ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin öz eleştiri yaptığını söyledi.

ERDOĞAN'I CAZ USTASINA BENZETTİ

Hande Fırat'ın "Bir öz eleştiri seziyorum bu son dönemde. Var mı?" sorusuna Mustafa Şen, İngilizce "Of course. (Elbette) Tabii ki öz eleştiri." diyerek yanıtladı. Şen, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ortaya bir sorun çıkıyorsa ve siz onu ortadan kaldırıyorsanız öz eleştiri yapıyorsunuz. Erdoğan liderliği de bu. Caz ustalarıyla Erdoğan'ın tarzı aynıdır. Bir klasik müzik piyanisti düşünün. Her usta bir gün yanlış tuşa basar. Öyledir bu iş. Fakat klasik müzik piyanist ustası onu izleyiciye çaktırmaz. Aynı şeyi caz ustası yapsa. Sürekli doğaçlama yapar. O doğaçlamada mutlaka bir yanlış yaparsınız. Caz ustası ise şöyle yapar; o yanlış bastığı tuştan yeni bir armoni kurar. Dolaşır gelir önündeki notayı takip eder. Bunu izleyici bilir. İzleyiciye çaktırmama yoluna gitmez. İzleyiciye der ki; 'Ben şurada yanlış tuşa bastım bakın bu da güzel oldu' der. Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma biçimi bu. Diyor ki; Biz de yanlış yaparız. 'Ama bunu düzeltiriz' der."

"CAZ USTASI BENZETMESİNİ ERDOĞAN'DA DA ANLATTIM"

"Bunu Erdoğan'a anlattınız mı?" sorusuna Şen, "Evet anlattım. Kısaca ama." dedi. Tepkisi ne oldu? sorusuna ise "Güldü" ifadesini kullandı.

AK Partili üst düzey isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldüMustafa Şen

Servet Uzun
Servet Uzun
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