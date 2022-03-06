AK Partili Şamil Tayyar'dan hükümete fahiş fiyat eleştirisi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur

Son dönemde Türkiye'de artan enflasyon oranı ve fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken çıkan Rusya-Ukrayna savaşı da piyasaların dengesini iyice bozdu. Son olarak tedarikçi ülke olan Rusya'dan savaş yüzünde gemilerin gelmemesiyle ayçiçek yağında tedarik zinciri bozuldu. Dolayısıyla marketlerdeki ürünlerde de zam beklentisi oluşurken vatandaşlar zamsız fiyattan yağ alabilmek için kuyruğa girdi.

"SİYASİ FATURASI AĞIR OLUR"

Bu gelişmelerden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, vatandaşların marketleri boykot etmesinin bir çare olmadığını vurguladı. Partisine kritik bir uyarıda da bulunan Şamil Tayyar, "Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur." ifadelerini kullandı.