AK Partili Hamza Dağ, çarşı-pazardaki ateşin sönmesi için nisan-mayıs aylarını işaret etti

CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında gelen faturalar ve hayat pahalılığı hakkında konuştu. Faturalar konusunda bir çalışma yapıldığını belirten Dağ, vatandaşın üzerinden yükü biraz daha azaltacak şekilde bir düzenleme yapılacağını söyledi. Çarşı, pazardaki yüksek fiyatlara da değinen Dağ, hayat pahalılığının bitmesi için nisan-mayıs aylarını işaret etti.

ZAMLAR GERİ ALINACAK MI?

"Faturalara yapılan zamlar geri alınacak mı?" sorusuna yanıt veren Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

"NİSAN-MAYIS İTİBARIYLA DAHA RAHAT NEFES ALACAĞIZ"

Hayat pahalılığından kurtulmak için nisan-mayıs aylarını işaret eden Dağ, "İhracatımız artıyor, büyümemiz ileri noktalara gidiyor. Ocak-şubat aylarında stabil dolar kuru, sonraki aylarda da stabil dolar kuru. Yaz aylarından itibaren de emtia fiyatlarının düşüşe geçecek olması. Sanayimizin büyüyen tarafı. Hizmet sektörü anlamındaki hususlarda bunların meyvelerini vermeye başlaması, yazın turizmin gelirlerinin artması. Bunların hepsi bir araya geldiğinde biz inşallah nisan-mayıs ayları ile birlikte çok daha rahat bir nefes alacağımız bir sürece gireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE HİZMET SEKTÖRÜ DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ"

Adım adım daha iyiye gideceğimizi söyleyen Dağ, "Geçen sene hafta sonları kapatmalarla karşı karşıyaydık. Neredeyse hizmet sektörü durma noktasına gelmişti. Bu sene bunları yaşamıyoruz, yaşamayacağız inşallah. Bunların sonraya yansıması adım adım ortadan kalkacak. Nisan-mayıs gibi rahatlama başlayacak." açıklamasında bulundu.