AK Partili Eski Vekil Burhan Kuzu: Bedellide 28 Gün Şartı Gözden Geçirilmeli

Bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 gün askerlik şartına ilişkin AK Parti kurucularından ve MYKY üyesi Burhan Kuzu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kuzu, "Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" dedi.

"BÜTÇE KOMİSYONUNDA ENİNE BOYUNA GÖRÜŞÜLÜR"

Kuzu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında "Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş: 25, bedel: 15 bin TL, eğitim süresi: 28 gün. Tabii ki bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak. Ortak bir nokta bulunacaktır. Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.