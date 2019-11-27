AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kaçar, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kaçar'a, AK
Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşlik
etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kılınç'tan Adıyaman
Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan
Yardımcısı Kaçar, Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.
Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Kaçar'ı
Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.