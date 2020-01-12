AK Parti'li Yavuz: "2021'de öngörülüyor, ilk tank banttan inecek"

12.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tank palet fabrikasında üretilmesi planlanan ilk tankın 2021 yılında banttan indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Adapazarı ilçesindeki restoranda basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısında bir araya gelen Yavuz, sağlık, eğitim, tarım ve ulaşım gibi alanlarda Sakarya'da yapılan yatırımları anlattı.

Tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalara da değinen Yavuz, birilerinin BMC ile özellikle polemik oluşturmak istediğini dile getirdi.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Hemşehrilik ve komşuluk hukukuna riayet amacıyla polemik oluşturmak istemiyorum. Sakarya'nın huzuru, üzüm yemek, iş yapmak çok daha önemli. BMC'nin yüzde 50,01'i Türklerin, yüzde 49,99'u da Katarlılara aittir. Yönetim hakkı Türk ortaklardadır. Katar, baştan 300 milyon dolar vermiş, ayrıca Katar bankaları bir milyar dolar kredi açmış ve bunun riski de bize ait değildir, tüm riski Katarlılara aittir. Katarlılar, BMC'ye ortak ama tank paletteki şirket BMC Defans'a ortak değil.

Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi, sebebi de çok hızlı bir şekilde bu tank üretilsin. Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki: 'Bana tank lazım.' 4 yıl sonra bitecek BMC'nin Karasu'daki fabrikası. 'Durdu.' diyorlar, yanlış, devam ediyor, bitecek ve fabrika oraya taşınacak. Sakarya'nın en önemli yatırımlardan birisi BMC yatırımıdır. Bunun ne demek olduğunu 5-10 yıl sonra görmüş olacağız."

"Niçin Koç'a değil de BMC'ye verildi?"

Yavuz, Arifiye ilçesindeki tank palet fabrikası çalışanlarının muhatabının Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) olduğunu dile getirdi.

"Onların da muhatabı BMC Defans Şirketi'dir, BMC'nin bünyesinde kurulmuştur, iki Türk ortağı vardır." ifadesini kullanan Yavuz, şunları söyledi:

"Niçin Koç'a değil de BMC'ye verildi? İhaleyle verildi. '250 tank lazım, kaça yaparsınız?' denildiğinde 7 milyar dolar vermiştir, BMC ise 3,6 milyar dolarla bunu üstlenmiştir. Koç da alsaydı, orayı kullanacaktı, ona da aynı katkıyı sağlayacaktık çünkü bu, milli mesele. BMC, 'Bunu 3,6 milyar dolara halledeceğim.' diyor, ister Katar parasıyla ister başka bir parayla hallet. Bana 250 tankı ver, gerisine karışmam.

Peki bu tank gerçekten çıkacak mı? 2021 yılında öngörülüyor, ilk tank banttan inecek, hiç şüpheniz olmasın."

Ali İhsan Yavuz, 370 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirterek, bin yataklı hastanenin ise bu yıl temelinin atılacağını ve 2023'ten önce hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Programda AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

Kaynak: AA