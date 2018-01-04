AK Parti'li Gültekin, Halkın Sorunlarını Dinlemeye Devam Ediyor

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, ilçe halkının sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.



Gültekin, 4. olağan kongre sonrasında yeniden başkan seçilmesinin ardından haftanın belli günleri düzenlenen halk günü toplantıları ile vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Özellikle işsizlik konularında vatandaşlara uygun işler konusunda işveren ve işçi arasında köprü görevi gören Gültekin, sorunu olan vatandaşla özel olarak ilgileniyor.



Vatandaşların sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini ifade eden Gültekin, "AK Parti Mezitli Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. İşsizlik sorunlarına ilişkin işveren ve işçi arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Kişilere uygun mevkilerde işlerle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bizler vatandaşlarımız için varız ve onlar için çabalamaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN