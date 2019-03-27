AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 31 Mart Pazar Günü Hiç Kimse Sandıkları Terk Etmesin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "31 Mart Pazar günü kimse sorumlu olduğu alanı terk etmesin. 'Okçular tepesi olayı"nı asla unutmayın. Görev alanınız neyse görev alanınıza gidin" dedi.

31 Mart yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Şenocak, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

"31 MART PAZAR GÜNÜ TARİH YAZACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'nin önemine değinen Şenocak, "24 Mart Pazar günü tarih yazdığınız Yenikapı'da vermiş olduğunuz tüm katkılardan ve desteklerden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten biz oranın ruhunu yine aynı şekilde farklı bir misyonda tekrar yaşadık ve o muhteşem kalabalıkla beraber inşallah seçime giderken de önemli bir katkısı olacağından şüphemiz yok. Önümüzdeki Pazar günü artık İstanbul'da yeni bir zaferin yazılacağı gün olacak. 31 Mart akşamına kadar tüm gayretimizle ve benliğimizle tüm enerjimizi verip, yeni bir tarih yazacağız inşallah" dedi.

"OKÇULAR TEPESİ OLAYINI ASLA UNUTMAYIN"

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimde sandıkların öneminin altını çizen Başkan Şenocak, "31 Mart Pazar günü kimse sorumlu olduğu alanı terk etmesin. Okçular tepesi olayını asla unutmayın. Görev alanınız neyse görev alanınıza gidin. Ben il yönetimindeki arkadaşlarıma söyledim, kimse il binasına gelmeyecek. İlçe binasında yönetim kurulu üyesi olmayacak, sadece oranın sorumlusu olan kişiler olacak. Herkes sandık başında olacak. Bu dönem sandıklar önemli, asla sandıkları ve okulları terk etmeyeceğiz. Size okulları terk edin, alana gelin denmediği sürece asla okulları terk etmek yok" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA