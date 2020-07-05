AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelerde uygun...
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelerde uygun...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baro başkanlarının TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelerde uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş, Barolar Birliği temsilcisi tarafından yasayla ilgili itiraz, düşünce,...

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:
05.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:42

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baro başkanlarının TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelerde uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş, Barolar Birliği temsilcisi tarafından yasayla ilgili itiraz, düşünce, değerlendirmeleri belirtilmiş. Komisyon üyeleri dikkate alınmış, değerlendirilmiş, yasa maddeleri kabul edilmiştir. Usule aykırı hareket edilmemiştir" dedi.

TBMM'de basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, avukatlık kanunu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, usul ve Anayasa ihlal görüşmelerinin yapıldığını ve bunların kabul edilmediğini söyledi. Özkan, teklifin bugün komisyondan geçeceğini ifade etti.

Özkan, baro başkanlarının TBMM'ye alınmadığı iddialarına ilişkin de, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelerde uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş, Barolar Birliği temsilcisi tarafından yasayla ilgili itiraz, düşünce, değerlendirmeleri belirtilmiş. Komisyon üyeleri dikkate alınmış, değerlendirilmiş, yasa maddeleri kabul edilmiştir. Usule aykırı hareket edilmemiştir" dedi.

30 baro temsilcisi ile toplantı yaptıklarını ve bu temsilcilerin kanun teklifinin şekillenmesinde çok büyük rol oynadıklarını belirten Özkan, komisyon aşamasında iç tüzüğe uygun şekilde Barolar Birliğini davet ettiklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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