AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de Yaptığı Açıklamasında Yeni Yılda Trafik Cezalarında...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de Yaptığı Açıklamasında Yeni Yılda Trafik Cezalarında...

IHAAW201017-SIY/21-12-2018- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de Yaptığı Açıklamasında Yeni Yılda Trafik Cezalarında...

IHAAW201017-SIY/21-12-2018

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok." ifadesini kullandı. 21.12.2018 20: 10: 17 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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