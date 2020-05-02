AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek

IMF ile görüşüldüğü iddialarını yalanlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2014 Mayıs'ta kurtulduğu IMF'nin kapısına bir daha gitmeyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye ile IMF'nin görüştüğü iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurtulmuş, "Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecektir" dedi.

Kurtulmuş konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014'ün Mayıs ayında kurtulduğu IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi.

"IMF ÜLKELERİN SİYASAL YÖNETİMİNE ORTAK OLMAYA ÇALIŞIYOR"

IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor. 'Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim' diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye'de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF'nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye.''