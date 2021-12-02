AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, URAYSİM Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin hayata geçmesiyle kentin hızla değişeceğini belirtti.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kalkınma Bakanlığınca 2012 yılında onaylanan ve proje yürütücülüğünü Eskişehir Teknik Üniversitesinin yaptığı URAYSİM için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

URAYSİM Projesi'nin, Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda, Eskişehir Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TCDD ve TÜRASAŞ'ın iş birliğinde yürütüldüğünü aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"URAYSİM tamamlandığında Türkiye, Avrupa'da 400 km/saat hızda seyreden, Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği, 52,93 kilometre uzunluğunda test yoluna sahip ilk ülke olacaktır. Bunun yanı sıra bu proje, 180 km/saat hıza kadar çıkabilen konvansiyonel dizel ve elektrikli lokomotiflerin test edileceği, 23 km uzunluğunda test yolu ve 100 km/saat hıza kadar çıkabilen metro araçları ve 80 km/saat tramvay araçları testlerinin yapılabileceği, 8 kilometre ve 3,2 kilometre uzunluğundaki test yollarına sahip olarak, bu alanda önemli bir ilki gerçekleştirecektir.

CHP'li belediyelerin projeyi iptal ettirebilme çabaları beyhudedir. CHP her zamanki gibi milletin lehine olan her şeye karşı olmaya devam etmektedir. Millete hizmet yolunda çabalarımız durmaksızın devam edecektir. Yakın dönemde bu bölge ile ilgili, İstanbul merkezli uluslararası firmalar tarafından ciddi boyutlarda yatırımlar başlayacaktır. Bu yatırımlar da Eskişehir'imize yaklaşık 3 bin kişi civarında ilave istihdam ve yan sanayi yatırımı sağlayacaktır."

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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