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AK Parti'den İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin, "AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı" dedi.

14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:47
AK Parti'den İlker Başbuğ açıklaması

Sözcüsü Çelik, Genelkurmay Eski Başkanı hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin, "AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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