AK Parti'den geçim derdini teşhis edecek yeni anket modeli! Vatandaşın evine gidilecek

Ak Parti'nin, gelecek ay yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak. Yaklaşık 5 bin kişiye 'hangi partiye oy vereceği' sorulacak anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması sağlanmış olacak.

"GİDİLEN EVDE KİMİNLE ANKET YAPILACAĞI RASTGELE OLACAK"

Yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidilecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve doğru çözümler üzerinde çalışılacak. AK Parti kurmayları "Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar" dedi. AK Parti, söz konusu anketi birkaç hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.

"GÜNLÜK HAYATINIZDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?" DİYE SORULMUŞTU

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti ayrıca, yaklaşık 2 bin kişiye "Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?" diye de sordu. Vatandaşın yüzde 60'ının üzerinde en çok ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikâyet ettiği öğrenildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet