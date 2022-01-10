AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket - Haberler
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AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti MYK'da, 20 Aralık'ta açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminden sonra dolardaki büyük düşüşün AK Parti'nin oylarına yansıyıp yansımadığı konusu masaya yatırıldı. Erdoğan'ın masasına gelen ankette sorulan, "Bu sorunu kim çözer?" sorusunda Cumhurbaşkanı'nın ismi öne çıktı. Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

ERDOĞAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKTI

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan "Bu sorunu kim çözer?" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi.

"OY ORANI LEHİMİZE ARTIYOR"

Edinilen bilgiye göre, anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

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