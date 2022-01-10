AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

ERDOĞAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKTI

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan "Bu sorunu kim çözer?" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi.

"OY ORANI LEHİMİZE ARTIYOR"

Edinilen bilgiye göre, anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet