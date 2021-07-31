Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti
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Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti

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Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax'ın 16 yaşındaki yetenekli futbolcusu Noah Gesser, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Noah'ın arabada bulunan 18 yaşındaki ağabeyi de kazada can verdi. Hollanda'da maçlar başlamadan önce saygı duruşunda bulunulacak. Ehliyeti olmadığı iddia edilen kardeşlerin otobüsle çarpıştığı belirtildi.

Hollanda'da spor dünyasını sarsan feci bir olay yaşandı.

Ajax takımının altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Noah Gesser ve ağabeyi geçirdikleri feci trafik kazasında can verdi. Ajax, üzücü olayı resmi internet sitesinden duyurdu.

Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti

Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu. Genç forvetin bu sezon Ajax'ın 17 yaş altı takımında forma giymesi bekleniyordu.

Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti
Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti
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